Студенты привели в порядок территорию рядом с кампусом ПсковГУ

15:04, 14 октября 2021, ПАИ

Студенты-медики ПсковГУ и учащиеся колледжа ПсковГУ по направлению «Туризм» - волонтёры культуры Псковской области провели акцию по уборке территории набережной реки Великой. Как сообщили Псковскому агентству информации в вузе, ребята очистили от мусора территорию от Анастасиевской часовни до кампуса.

После этого волонтеры отправились на экскурсию по Анастасиевской часовне, с которой связаны имена ведущих деятелей культуры XX века. Активистам рассказали об особенностях работы с фресками, истории часовни и ее росписей, о сохранении объектов историко-культурного наследия. Участники акции смогли увидеть росписи по эскизам Н. К. Рериха.

В середине мая 2021 года был запущен образовательный проект волонтеров культуры Псковской области «Доброхоты наследия», в рамках которого появились студенческие волонтерские отряды. Ребята принимают участие в обучающих мероприятиях, «полевых» выездах, выезжают на памятники историко-культурного наследия.

Проект предназначен для организации системной поддержки и развития добровольцев в сфере культуры и сохранения исторического наследия на территории Псковской области для молодежи региона.