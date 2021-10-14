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Общество

23 двора отремонтируют в Пскове до конца ноября

В Пскове определили подрядчиков по ремонту 23 дворовых территорий. Их приведут в порядок в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрация.

По двум контрактам подрядная организация ООО «НВС» займётся ремонтом дворов на улице Юбилейной, 75, Рижском проспекте, 44а, 62а, 63, 64а, улице Народной, 47, Октябрьском проспекте, 30, улице Яна Фабрициуса, 13, 22, улице 23 Июля, 7, улице Гоголя, 5, улице Советской, 77.

Дворовые территории домов № 6, 26б, 30 на улице Розы Люксембург, № 20а на улице Красноармейской, № 8 на улице Чехова, № 11 на Ольгинской набережной обновит ООО «Дорожное строительное монтажное управление».

Выполнением работ по ремонту дворов на улице Леона Поземского, № 62, 66, на улице Алексея Алехина, № 2, на улице Ижорского Батальона, № 6, на улице Звездной, № 20 займётся подрядчик ООО «Дорожник-2010».

В перечень основных работ входит устройство покрытия проездов из асфальтобетонной смеси, установка бортовых камней, асфальтирование тротуаров и/или парковок и посев газонов.

Срок исполнения всех четырёх контрактов – до 30 ноября 2021 года. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации Пскова.

Ремонт дворов осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» за счёт средств субсидии областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год.

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