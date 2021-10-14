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Общество

Великолукские рыбаки разворошили логово браконьеров на озере в Себежском районе

Озеро Сутокское в Себежском районе на топографической карте.

За последние два десятка лет, когда я серьёзно увлёкся рыбалкой, у меня не только изменилось отношение к природе - понимание её первостепенной важности, но и изменилось отношение к людям и к жизни. Вокруг меня появились новые люди с очень близкими взглядами. Таких друзей, знакомых и просто, как я их называю, «правильных рыболовов», к счастью, становится всё больше. И все чаще они встают на защиту наших природных богатств от тех, кто законы соблюдать не хочет. Великолучанин Сергей Ануфриев – один из «правильных рыболовов», активный и неравнодушный гражданин. 8 октября он с товарищем побывал на рыбалке в Себежском районе на озере Сутокском, что неподалёку от посёлка Идрица. И его рассказ меня взволновал не на шутку. Неужели в наше время такое возможно? Кто с кем борется – государевы люди с браконьерами или браконьеры руками служивых с законопослушными рыболовами? Но обо всём по порядку.

Активизируется судак – браконьеры тут как тут

Отправляясь на рыбалку на Сутокское, Сергей уже был наслышан, что озеро опутано сетями. И в прошлом году примерно в это же время там были эти проблемы, и в позапрошлом году. Как только активизируется осенний судак, так и браконьеры тут как тут. Обращения в рыбинспекцию ничем не заканчивались: приезжала рыбоохрана – сетей нет, уезжала – сети вновь появлялись. Рыболовам, ловившим судака троллингом, естественно, незаконно установленные орудия лова очень мешали – какие-то браконьерские сети убирали на берег, с какими-то и более радикально поступали. Доходило и до конфликтов: хозяева сетей даже машину одного из рыболовов угрожали сжечь.

Фото pixabay.com

Сергей с товарищем спустили катер на воду и уже через две минуты запутались обоими спиннингами - от берега до берега был установлен длинный ряд сетей. Никаких обозначений они не имели, да, собственно, и промыслом здесь никто и никогда не занимался. В это же время они заметили рыбака почтенного возраста вдоль берега на вёсельной лодке, вынимавшего другую сеть. Подошли к нему, спросили: «Отец, а там не твои сети стоят?». «Нет, что вы, что вы», - открестился местный рыболов. «Ну, раз не твои, то тогда мы их убираем на берег», - с этими словами Сергей и его напарник принялись за нелёгкое и в прямом смысле грязное дело, потратив на уборку сетей не менее двух часов. Сергей позвонил и одному знакомому, другому, чтобы узнать – а нет ли у кого номера телефона инспекции, которая за это озеро отвечает. И такой номерок нашёлся, да ещё оказалось, что этот инспектор на берегу этого озера ещё и проживает – в деревне Сутоки, и зовут его А. (полное имя есть в редакции).

Разговор по телефону начался мирно и в деловом русле. Сергей, обратившись по имени-отчеству к предполагаемому государственному инспектору, в спокойном тоне выразил недовольство творящимся беспределом на озере – сетями от берега до берега всё перегорожено, и не в одном месте. Попросил разобраться с этим вопросом. На что инспектор сначала возразил, что эти сети могут принадлежать промысловикам. Но получив ответ, что сети, как положено по закону, не обозначены, а в плавающей бутылке на одном из краёв сетей никаких документов нет, А. согласился, что это не промысловики, и пообещал разобраться, пожелав великолукским рыболовам быть осторожнее.

Примерно минут через сорок на берег к машине великолучан подъехал небольшой легковой автомобиль и из него вышли трое человек. И почти тут же на телефон Сергея Ануфриева последовал звонок от сутокского инспектора: «Ну, подъедьте к берегу, там народ вас ожидает». Интересный поворот. Ну, ладно бы инспектор ожидал, а встреча с кучкой крепких мужиков на лесном безлюдном берегу в планы Сергея и его товарища не входила: «А что за люди?» «Ну, наверное, хозяева сеток», - ответил инспектор. Дальше тон телефонного разговора накалился, получалось, что инспектор «сдал» Сергея браконьерам и те подъехали «на разборки»? А тут ещё выяснилось, что сутокский инспектор и не инспектор вовсе, а охотовед - служащий казённого учреждения «Себежское лесничество». Но охотовед – это ведь всё равно государственный человек. Из развивавшихся событий было предельно ясно, что и к сетям, и к приехавшим людям А. имеет какое-то отношение, и совсем не государственное – знает, чьи это сети, знает их номера телефонов, и примчались хозяева сеток к озеру, скорее всего, по его звонку. Очень это было похоже, мягко скажем, на какой-то «договорняк». Сергей предупредил «инспектора», что все их телефонные разговоры пишутся и что он вынужден для наведения порядка вызвать сюда наряд полиции.

Фото pixabay.com

С ног на голову

То ли упоминание о полиции, то ли ещё по какой причине, но люди вскоре с берега исчезли. Походили наши рыболовы пару часов по озеру, не увидели ни единой поклёвки и ещё дважды в обоих углах озера напоролись на многосотметровые сети. Рыбалка была окончательно испорчена.

Когда, завершив рыбалку, Сергей с напарником начали затаскивать катер на прицеп, увидели прежнюю группу «товарищей». Те спустили лодку на воду, ковырялись некоторое время в камышах, а затем выгребли на середину озера и принялись снимать оставшиеся сети. Им тоже, наверное, сегодняшняя рыбалка не понравилась. Но надолго ли озеро Сутокское будет отдыхать без браконьеров?

На этом история не закончилась, а имела довольно интересное продолжение. В этот же день, в телефонном разговоре с одним из своих знакомых из города Себежа, Сергей узнал еще один прелюбопытнейший факт. Оказывается, охотовед звонил в районную ГИБДД и сообщил о сегодняшних браконьерах на Сутокском озере, попросив задержать их по дороге домой. Но информацию А. исказил, с его слов получалось, что именно Сергей и компания ещё вчера приехали на внедорожнике с прицепом и катером, с вечера поставили сети, а утром начали их вынимать. Наряд ГИБДД должен был направиться на задержание внедорожника с катером на прицепе. Всё перевёрнуто с ног на голову – один государственный служащий скидывает заведомо ложную информацию другому государственному служащему. Ситуация представлялась серьёзной, и едва не была организована полицейская операция с засадой и задержанием «преступников» на внедорожнике.

Очень некрасивая история получилась, которую добросовестные рыбаки не намерены спускать на тормозах.

P.S. Копии записей всех телефонных разговоров рыбака с охотоведом и другими участниками «разборок» на Сутокском озере имеются в распоряжении редакции.

Все статьи автора читайте в сюжете.

Николай Бесклёвный
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