55-летие празднует замглавы Пскова Сергей Гаврилов

15:30, 14 октября 2021, ПАИ

14 октября свой день рождения отмечает заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов, ему исполнилось 55 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Глава Пскова Елена Полонская и депутаты городской Думы поздравляют коллегу с праздником и желают крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в деятельности на благо города и его жителей.

Сергей Гаврилов родился 14 октября 1966 в городе Ломоносове Ленинградской области. В 1985-1989 годах учился в Ворошиловградском высшем военном авиационном училище штурманов имени пролетариата Донбасса по специальности штурманская тактическая авиация; квалификация - офицер с высшим военно-специальным образованием, штурман-инженер. В 1984-2000 годах проходил службу в рядах российской армии. За годы службы в Вооруженных силах принимал участие в 1-й и 2-й Чеченских компаниях, в Грузино-Абхазском конфликте. В 2000-2003 годах учился в Псковском политехническом институте - филиале Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, квалификация - менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2000 по 2010 год работал директором ООО «Глэдис». В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (Москва), факультет экономики по специальности «государственное и муниципальное управление», специализация «Стратегическое управление социально-экономическим развитием». С 2010 по 2015 год - заместитель директора ООО «ТК «Глэдис». С 2007 по 2012 год - депутат Псковской городской Думы 4-го созыва по округу № 6. Участвовал в работе комитетов по бюджету, налогам и финансовому контролю; по правовым вопросам и местному самоуправлению. Является членом партии «Единая Россия» с 22 августа 2006 года. 24 ноября 2015 года на 64-й сессии Псковской городской Думы в ходе тайного голосования был избран заместителем главы муниципального образования «Город Псков» и председателем Комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы. 10 сентября 2017 был избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 4.