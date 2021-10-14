Водителю мопеда из Пыталово грозит уголовное дело за нетрезвую езду

15:32, 14 октября 2021, ПАИ

13 октября полиция задержала в Пыталово на улице Белорусской нетрезвого 33-летнего водителя мопеда, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 11 октября в Пушкиногорском районе по дороге Новгородка - Пушкинские Горы на автомашине «Шевроле» ехал 34-летний житель города Острова в нетрезвом состоянии, который тоже ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

В Великих Луках 12 октября у дома на проспекте Гагарина полицейские остановили для проверки автомобиль «Сузуки», на котором ехал нетрезвый 58-летний житель Великолукского района.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.