Небольшой дождь и до +11 градусов ожидается в Псковской области 15 октября
15 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха опустится до -1…+4 градусов, днем +6…+11 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер южных направлений 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
14 октября 2021
Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе сдали в эксплуатацию
14 октября 2021
Эксперты из ведущих вузов России обсудят на базе ПсковГУ проблемы подготовки педагогов к работе онлайн