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Михаил Ведерников вручил нагрудные знаки заслуженным педагогам Псковской области

14 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников в торжественной обстановке встретился с учителями, которые в текущем году удостоены почетного звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках церемонии Михаил Ведерников вручил нагрудный знак к региональному почетному званию семи педагогам, которые представляют учебные учреждения Пскова, Великих Лук, Псковского, Красногородского, Палкинского районов.

Глава региона напомнил, что в региона сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим был принят ряд дополнительных ограничений, в том числе объявили неделю дистанционного образования. «Как показывает практика, решение было абсолютно правильное. Благодаря вашему пониманию, вашей работе, действию ограничений заболеваемость среди школьников значительно снизилась. Это очень важный результат», — заметил Михаил Ведерников и поблагодарил представителей педагогического сообщества региона за труд, терпение, самоотверженность и вклад в развитие системы образования.

Губернатор также подчеркнул, что труд педагога всегда был одним из самых тяжелых. А в период борьбы с пандемией COVID-19 нагрузка возросла еще сильнее. Михаил Ведерников обратил внимание, что областные власти будут делать все возможное, чтобы поддерживать сотрудников сферы образования региона. Ряд мер поддержки уже реализуется. В частности, проводится конкурс молодых педагогов «Профессиональный старт», по итогам которого 10 победителей получили премию в 100 тысяч рублей. Также ранее выбрали лауреатов премии «Лучший педагогический работник Псковской области».

«Реализуется программа «Земский учитель». Мы договорились с Правительством РФ, что из года в год количество участников программы будет увеличиваться», — сообщил глава региона.

Мастер производственного обучения Псковского политехнического колледжа Михаил Егоров поблагодарил губернатора за внимание к развитию среднего профессионального образования. «В последние годы, в том числе благодаря федеральной поддержке, все развивается. По нацпроекту «Образование» наш колледж оснастил современным оборудованием производственные мастерские. Здесь наши студенты готовятся к конкурсам World skills, «Абилимпикс», мы ведем профориентацию школьников. Наши ученики востребованы на рынке труда», — подчеркнул Михаил Егоров.

Учитель биологии средней общеобразовательной школы № 13 Великих Лук Татьяна Бовдуй в свою очередь поблагодарила главу региона за ряд принятых решений, которые нацелены на повышение имиджа профессии, а также поддержку сферы образования.

«Поддержка, почетное региональное звание показывают, что наш труд значим и оценен. Самое главное, чтобы авторитет любого учителя и любого работника сферы образования только возрастал», — отметила Татьяна Бовдуй.

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