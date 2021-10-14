Псковский облсуд отказался признать незаконным включение Дениса Камалягина в реестр иноагентов

15:46, 14 октября 2021, ПАИ

Псковский областной суд отказался признать незаконным включение главного редактора газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина в реестр иноагентов, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

14 октября суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда от 7 мая об отказе в удовлетворении иска журналиста, который просил признать незаконным решение Министерства юстиции Российской Федерации о включении его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решение Псковского городского суда от 7 мая оставлено без изменения, апелляционная жалоба Камалягина - без удовлетворения.