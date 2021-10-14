Псковская областная филармония скорректировала афишу мероприятий

15:59, 14 октября 2021, ПАИ

Псковская областная филармония в связи с вводом новых правил посещения концертов и спектаклей в Псковской области скорректировала афишу мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, художественный руководитель и главный дирижер Николай Хондзинский, перенесен на 25 ноября, начало в 19:00.

Концерт группы BrainStorm переносится на 3 декабря, начало в 19:00

«Добрые выходные» - музыкально-образовательная программа Московской консерватории «Консерватория - детям» состоится 12 декабря в 17:00

Благотворительный концерт лауреата международных конкурсов Николая Кузнецова переносится на 30 января 2022 года в 19:00.

Спектакль «Сирена и Виктория», который должен был состояться 3 ноября в 18:00, отменяется, билеты можно сдать в кассу филармонии.

Концерт Елены Ваенги переносится на 18 января 2022 года.

Все ранее приобретенные билеты действительны.

С 11 октября во всех учреждениях культуры в Псковской области количество зрителей не должно превышать более 50% от общего количества посадочных мест в зале. Допуск зрителей, достигших 18 лет, на такие мероприятия должен осуществляться исключительно при наличии одного из двух документов: документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Это требование озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 8 октября 2021 года.

Добавим, зрители, у которых нет документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, могут вернуть ранее приобретенные билеты за полную стоимость. Осуществить возврат необходимо до даты проведения мероприятия.

Соответствующие изменения были внесены в указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию COVID-19.