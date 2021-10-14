Сергей Иванов: Важно, чтобы основы финансовой грамотности люди осваивали как можно раньше

16:14, 14 октября 2021, ПАИ

«Важно, чтобы основы финансовой грамотности люди получали как можно раньше. Они будут более подготовлены к жизни, смогут планировать бюджеты», - считает заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Иванов. Об этом он заявил на круглом столе в медиацентре ПАИ 14 октября.

По словам Сергея Иванова, Банк России много лет занимается вопросами финансовой грамотности, в своей работе учреждение ориентируется на дошкольников, студентов и людей старшего возраста, военнослужащих.

Сергей Иванов также отметил, что со следующего года в России вступает в действие новый стандарт: преподавание финансовой грамотности станет обязательным с 1 по 9 класс.