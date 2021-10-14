Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Псковской области

16:23, 14 октября 2021, ПАИ

Кто чаще всего становится жертвой мошенников, рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области Александр Волков в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ 14 октября.

Он отметил, что на уловки злоумышленников попадаются люди разного возраста. По словам Александра Волкова, среди жертв мошенников есть не только финансово неграмотное население, но и работники банков, правоохранительных органов, представители разных слоев населения.

Александр Волков добавил, что один из видов мошенничества — когда берут кредиты, не собираясь их возвращать. Другой — когда потерпевшими становятся сами граждане, на которых оформляют кредиты: одни добровольно называют пароли от аккаунтов, другие не знают об этом. В неделю в регионе регистрируются от 10 до 20 таких заявлений. Спикер добавил, что один из жителей региона лишился около 2 млн рублей, он сам оформил кредит на мошенников.