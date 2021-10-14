Более 500 псковичей уклоняются от военной службы

16:31, 14 октября 2021, ПАИ

Более 500 псковичей уклоняются от прохождения срочной военной службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Ход осенней призывной кампании в Пскове обсудили сотрудники городской администрации, представители военного комиссариата Пскова и УМВД России по городу Пскову. Совещание провел исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.

По мнению военного комиссара Пскова и Псковского района Николая Александрова, для поиска уклонистов в городе необходимо проработать механизмы, которые позволят доставлять призывников, привлечённых к административной ответственности за неявку, в военкомат приводом.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Пскову Алексей Ильин предложил организовать совместные рейды по выявлению уклонистов по месту жительства или работы. Также планируется распространить практику поиска данных о призывниках через налоговые органы и страховые компании.

Также участники заседания рассмотрели вопрос ведения воинского учёта работодателями. Некоторые из них принимают на работу людей призывного возраста без учётных документов и не сообщают об этом в военкомат. Борис Елкин отметил, что такие организации необходимо привлекать к административной ответственности за нарушение ведения кадровой работы.

По итогам совещания принято решение проработать механизмы взаимодействия структур по отработке приводов и поиска правонарушителей, а также усилить работу, чтобы исполнить план по призыву в полном объёме.