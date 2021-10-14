Сергей Иванов заступился за микрофинансовые организации: Нужно уметь ими пользоваться

16:35, 14 октября 2021, ПАИ

Заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Иванов на круглом столе в медиацентре ПАИ 14 октября заступился за микрофинансовые организации.

«Существуют ситуации, когда человеку нужно 10 тысяч, возможны ситуации, когда обращение в такую организацию оправдано. На рынке должны быть представлены все организации — банки и микрофинансовые организации. Нужно уметь пользоваться», - сказал он.

По словам Иванова, в России существуют законодательные требования, которые касаются оценки рисков. Он пояснил, что банки действуют по разным стратегиям, «кто-то активен, кто-то агрессивен и выдает кредиты проще, но там риски и ставки выше».

«Кто-то более щепетильно подходит, клиент должен понимать и сравнивать», - отметил Сергей Иванов.