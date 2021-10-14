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Общество

Реконструкцию Троицкого моста обсудят на внеочередной сессии Псковской гордумы

15 октября состоится внеочередная сессия Псковской городской Думы шестого созыва в дистанционном формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В проект повестки включен вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 года № 1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове будет реконструирован Троицкий мост, который давно нуждается в ремонте.

В 2021 году за счёт средств резервного фонда Правительства РФ в бюджет города поступят средства в сумме 135 млн рублей на реконструкцию Троицкого моста через реку Пскову. А в 2022-2023 годах на эти же цели направят 349,1 млн рублей, в том числе за счёт средств областных субсидий – 344,6 млн рублей, за счёт средств городского бюджета – 4,5 млн рублей.

Вопрос вынесен на рассмотрение депутатов Псковской городской Думы во внеочередном порядке с целью обеспечения своевременного проведения администрацией города необходимых аукционных процедур.

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