Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

16:49, 14 октября 2021, ПАИ

В соответствии с указом президента РФ все награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Такое решение принято на заседании правительства, сообщается на сайте кабмина.

На эти цели будет направлено около 4 млрд рублей. Такую выплату получат свыше 75 тысяч человек.

Председатель правительства Михаил Мишустин напомнил, что в 2021 году отмечается 80 лет открытия Дороги жизни. Она была проложена через Ладожское озеро. «По этому маршруту шло снабжение и вывозились люди из блокадного Ленинграда. Эта дата напоминает о беспримерном подвиге, который совершили наши граждане, защищая город на Неве в Великой Отечественной войне», - подчеркнул премьер.

Он попросил Минтруд провести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни, люди уже получили эти средства. «Ведь они так много сделали для нашей Победы», - добавил Михаил Мишустин.