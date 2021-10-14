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Культура

Международная школа качества для специалистов муниципальных библиотек региона прошла в Псковской области

В Псковской областной универсальной научной библиотеке в режиме онлайн прошла 13-я Международная школа качества для специалистов муниципальных библиотек Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Школа проходила в рамках областной программы повышения квалификации библиотечных специалистов Псковской области «Библиотека будущего: чему учить сегодня для успеха завтра» на 2021–2024 годы.

Организаторами мероприятия выступили Псковская областная универсальная научная библиотека и Псковская библиотечная ассоциация. Тема — «Новое лицо и новые возможности муниципальных библиотек».

К работе Школы качества подключились коллеги из Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина, Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки, библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» (Санкт-Петербург). Также выступили специалисты Псковской областной универсальной научной библиотеки и ее обособленных структурных подразделений, руководители и сотрудники муниципальных библиотек региона. Всего в 13-й Международной школе качества приняли участие 83 специалиста из России и Белоруссии.

Участники обсудили актуальные технологии и новые практики, вопросы разработки и использования библиотечных брендов для продвижения книги и чтения, современные подходы к организации обслуживания детей, игровые технологии. Темами также стали интерьерные пространственные решения и другие практические возможности библиотек нового поколения. Была представлена концепция модернизации библиотек Псковской области в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки.

Международная школа качества проводится с 2013 года и является одним из знаковых мероприятий Псковской областной универсальной научной библиотеки.

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