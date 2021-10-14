Развитие Пскова обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина. Он рассказал о текущих и предстоящих городских инфраструктурных проектах, а также развитии городского пространства Пскова.
Для вас мы узнали:
- социальные сети и критика – это хороший инструмент обратной связи. По всем ключевым вопросам крайне важно знать мнение жителей города;
- железные заборы вдоль дорог в Пскове будут постепенно заменяться живыми изгородями;
- дефектные скамейки на площади Ленина будут заменены;
- в парке Строителей подрядчик устраняет уже дефекты, возникшие в ходе эксплуатации;
- пешеходный переход со светофором появится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова;
- в платных парковках в центре Пскова необходимости нет;
- в будущем на публичных массовых мероприятиях улицу Ленина будут пробовать делать пешеходной;
- для борьбы с засильем птиц в Детском парке в Пскове может появиться соколиная служба;
- в ближайшее время на торги будет выставлено строительство школы на улице Киселёва.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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