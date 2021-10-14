Развитие Пскова обсудили в медиацентре ПАИ

17:06, 14 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина. Он рассказал о текущих и предстоящих городских инфраструктурных проектах, а также развитии городского пространства Пскова.

Для вас мы узнали:

социальные сети и критика – это хороший инструмент обратной связи. По всем ключевым вопросам крайне важно знать мнение жителей города; железные заборы вдоль дорог в Пскове будут постепенно заменяться живыми изгородями; дефектные скамейки на площади Ленина будут заменены; в парке Строителей подрядчик устраняет уже дефекты, возникшие в ходе эксплуатации; пешеходный переход со светофором появится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова; в платных парковках в центре Пскова необходимости нет; в будущем на публичных массовых мероприятиях улицу Ленина будут пробовать делать пешеходной; для борьбы с засильем птиц в Детском парке в Пскове может появиться соколиная служба; в ближайшее время на торги будет выставлено строительство школы на улице Киселёва.

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