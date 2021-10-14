В Порхове продолжается реставрация крепости

17:19, 14 октября 2021, ПАИ

На памятнике конца XIV века «Ансамбль Порховской крепости» продолжаются ремонтно-реставрационные работы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По данным комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, в настоящий момент завершена реставрация каменной кладки и ведутся работы по воссозданию кровли прясла от Никольской до Малой башни.

На пряслах от Никольской до Средней башни ведутся работы по реставрации каменной кладки. На Никольской башне ведутся работы по реставрации каменной кладки и кровли с профилактическими обработками биоцидными составами. В условиях мастерской реставрируют крест. Также будет выполнено воссоздание металлических решёток, ворот.

Работы планируется завершить к концу 2022 года.