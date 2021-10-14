В Россельхозбанке назвали обязательные требования к заемщику по кредиту

18:45, 14 октября 2021, ПАИ

Обязательные требования для выдачи кредитов назвал заместитель директора Псковского филиала Россельхозбанка Сергей Кононов во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 октября.

Для получения кредита нужно быть платежеспособным, чтобы была возможность оплачивать долг, иметь официальную работу или любой стабильный источник дохода. Также у псковичей не должно быть долгов перед судебными приставами, а также проблем с правоохранительными органами.

«Помимо этого, сотрудники банка могут задать дополнительные вопросы, касающиеся обеспечения заемщика», – рассказал Кононов.

Спикер отметил, что Россельхозбанк выдал кредиты большому числу населения. Для пресечения мошеннических схем банк работает в системе кредитного скоринга, предъявляя определенные требования к заемщику.

В завершении Сергей Кононов призвал внимательно относиться к кредитным условиям банков. «Перед тем как брать кредит, нужно проанализировать свои цели, посмотреть рынок и выбрать надежный банк», – добавил спикер, призвав не обращаться в микрофинансовые организации.