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Экономика

В Россельхозбанке назвали обязательные требования к заемщику по кредиту

Фото Андрея Степанова

Обязательные требования для выдачи кредитов назвал заместитель директора Псковского филиала Россельхозбанка Сергей Кононов во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 октября.

Для получения кредита нужно быть платежеспособным, чтобы была возможность оплачивать долг, иметь официальную работу или любой стабильный источник дохода. Также у псковичей не должно быть долгов перед судебными приставами, а также проблем с правоохранительными органами.

«Помимо этого, сотрудники банка могут задать дополнительные вопросы, касающиеся обеспечения заемщика», – рассказал Кононов.

Спикер отметил, что Россельхозбанк выдал кредиты большому числу населения. Для пресечения мошеннических схем банк работает в системе кредитного скоринга, предъявляя определенные требования к заемщику.

В завершении Сергей Кононов призвал внимательно относиться к кредитным условиям банков. «Перед тем как брать кредит, нужно проанализировать свои цели, посмотреть рынок и выбрать надежный банк», – добавил спикер, призвав не обращаться в микрофинансовые организации.

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