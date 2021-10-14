Водители жалуются на огромные очереди в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе

21:17, 14 октября 2021, ПАИ

Водители большегрузов жалуются на огромные очереди на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» в Себежском районе, пишет «Комсомольская правда – Псков».

Один из водителей позвонил в редакцию газеты и рассказал о том, что уже двое суток стоит в очереди на пропускном пункте, при этом в очереди находится несколько десятков машин. Также он отметил, что водителям посоветовали искать иные пути объезда.

Большие очереди образовались в результате реконструкции пропускного пункта в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 24 декабря 2019 года. На таможне отметили, что общий товаропоток через МАПП «Бурачки» в 2021 году увеличился на 10 % и, несмотря на предпринимаемые меры, полностью избежать возникновения очередей не получается.