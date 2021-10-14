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Общество

В Госдуме запретили кредитным организациям использовать президентские социаальные выплаты для погашения долгов граждан

Президентские соцвыплаты запретили использовать кредитным организациям. Фото Качканарский четверг

В первом чтении в Госдуме приняли законопроект, по которому запрещается для возмещения долгов изымать президентские социальные вырплаты. Авторами нового закона выступили единороссы Сергей Неверов, Андрей Турчак, Андрей Исаев, Николай Журавлев и Ирина Святенко, сообщает издание Znak.

Таким образом, кредитные организации не смогут воспользоваться президентскими социальными воплатами для возмещения долга граждан России. Но при этом сами граждане могут по собственной воле гасить долги частью соцвыплат. 

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