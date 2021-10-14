30 педагогов Псковской области получили почётные награды
Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин в четверг, 14 октября, вручил нагрудные знаки и удостоверения педагогическим работникам, удостоенным звания «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» и «Ветеран сферы воспитания и образования». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.
Открывая церемонию, Борис Елкин поздравил педагогов с прошедшим профессиональным праздником. «Хочется пожелать здоровья вам и вашим близким, сил и энергии для новых свершений, которые помогут нашему городу вырастить достойное поколение. Со своей стороны мы сделаем для этого все возможное», – отметил Борис Елкин.
В ходе торжественного мероприятия педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений также были вручены Почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Всего были награждены около 30 работников сферы образования.
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