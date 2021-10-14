«Главная тема»: И тебя перепишем!

19:34, 14 октября 2021, ПАИ

Когда стартует Всероссийская перепись населения, что новенького приготовили в этот раз, как отличить переписчика от мошенника и главное, почему так важно принять участие? Смотрите в новом выпуске программы «Главная тема».