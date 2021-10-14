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Происшествия

Двух великолучан осудили за грабёж

Двое в Великих Луках напали на девочку из-за телефона. Фото mew.sc

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины и 27-летней женщины. Об этом ПАИ сообщили в городском ведомстве.

Великолукский городской суд Псковской области осудил мужчину и женщину, совершивших грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (п.п. «а». «г» ч.2 ст.161 УК РФ).

Суд установил, что в феврале 2021 года в вечернее время указанные граждане с целью открытого хищения имущества проследовали за несовершеннолетней девочкой в подъезд ее дома, где мужчина применил в отношении несовершеннолетней насилие, а женщина закрывала потерпевшей рот, чтобы жертва не могла позвать на помощь жильцов дома. Указанные граждане открыто с применением насилия похитили у несовершеннолетней мобильный телефон стоимостью свыше 40.000 рублей.

Приговором Великолукского городского суда мужчина и женщина признаны виновными (каждый) в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а». «г» ч.2 ст.161 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца мужчине и  7 месяцев – женщине.

Приговор суда вступил в законную силу.

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