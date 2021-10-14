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Звезду «Мишлен» получили семь московских ресторанов

Семь московских ресторанов получили звезду «Мишлен», сообщает ТАСС.

Церемония вручения звезд «Мишлен» столичным ресторанам и кафе прошла в концертном зале «Зарядье» в Москве 14 октября.

Звезду «Мишлен» получили рестораны «Селфи» (шеф Анатолий Казаков), «Белуга» (шеф Евгений Викентьев), Grand Cru (шеф Давид Эммерле), White Rabbit (шеф Владимир Мухин), Biologie (шеф Екатерина Алехина), «Сахалин» (шеф Алексей Когай), «Савва» (шеф Андрей Шмаков).

Красный гид «Мишлен» – это путеводитель по уникальным ресторанам и кафе, один из самых известных и влиятельных ресторанных рейтингов. Его в 1900 году начал выпускать основатель французской компании по производству автомобильных шин «Мишлен» Андре Мишлен. Один из главных критериев для присуждения звёзд – кухня и доступность посетителю. Впрочем, точные критерии остаются коммерческой тайной компании.

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