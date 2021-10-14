На девять млн рублей пытался обмануть великолукский предприниматель налоговые органы

20:28, 14 октября 2021, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Псковской области.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель с целью применения специальных режимов налогообложения осуществил «дробление» своего бизнеса с использованием подконтрольной взаимозависимой организации, при которой имело место перераспределение доходов между двумя налогоплательщиками в целях недопущения превышения порога совокупного дохода, позволяющего им обоим применять упрощенную систему налогообложения. Указанные действия бизнесмена по формальному разделению деятельности с целью применения льготного режима налогообложения принесли ущерб бюджету на сумму свыше 9 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.