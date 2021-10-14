Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый покупатель, кошка у двери и другие приметы, в которые верят псковичи. Встреча на «Седьмом небе»

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу примет, которые работают и сбываются в их жизни. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. На работе играет один и тот же плейлист. Во время песен Егора Крида, всегда кто-то или что-то падает.

2. Если кошка сидит у двери, значит будут гости.

3. Если начинает болеть шея, значит сейчас придёт начальник и будет ругать. Работает три раза из пяти.

4. Чем вкуснее ужин, тем быстрее муж придёт с работы.

5. Если ребёнок отходил в детский сад неделю, то следующие две – будут больничные.

6. Если первый покупатель – мужчина, то торговля пойдёт на ура.

7. У меня протез плечевого сустава стоит. Если плечо болит, будет дождь.

8. В день свадьбы лил проливной дождь, говорят к долгой счастливой жизни. Скоро будем праздновать 15 лет браку.

9. Если даю другу денег в долг, ему в тот же вечер платят и з\п и задержанный аванс. Это уже почти ритуал.

10. Третьим не прикуривают.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

14 октября 2021

Свыше 60 иностранцев пытались незаконно пересечь границу с Латвией и Эстонией в этом году
14 октября 2021

В мире изобрели антимикробные компьютеры
14 октября 2021

Государственный архив Псковской области рассказал о партизанских бригадах
14 октября 2021

Водители жалуются на огромные очереди в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе
14 октября 2021

Первый покупатель, кошка у двери и другие приметы, в которые верят псковичи. Встреча на «Седьмом небе»
14 октября 2021

Иркутянка ждала предложения от своего избранника 40 лет
14 октября 2021

Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
14 октября 2021

Звезду «Мишлен» получили семь московских ресторанов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...