Первый покупатель, кошка у двери и другие приметы, в которые верят псковичи. Встреча на «Седьмом небе»

21:08, 14 октября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу примет, которые работают и сбываются в их жизни. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. На работе играет один и тот же плейлист. Во время песен Егора Крида, всегда кто-то или что-то падает.

2. Если кошка сидит у двери, значит будут гости.

3. Если начинает болеть шея, значит сейчас придёт начальник и будет ругать. Работает три раза из пяти.

4. Чем вкуснее ужин, тем быстрее муж придёт с работы.

5. Если ребёнок отходил в детский сад неделю, то следующие две – будут больничные.

6. Если первый покупатель – мужчина, то торговля пойдёт на ура.

7. У меня протез плечевого сустава стоит. Если плечо болит, будет дождь.

8. В день свадьбы лил проливной дождь, говорят к долгой счастливой жизни. Скоро будем праздновать 15 лет браку.

9. Если даю другу денег в долг, ему в тот же вечер платят и з\п и задержанный аванс. Это уже почти ритуал.

10. Третьим не прикуривают.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!