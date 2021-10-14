Государственный архив Псковской области рассказал о партизанских бригадах
Сегодня государственный архив Псковской области решил поделиться с подписчиками в Instagram одной фотографией. В 6-й Ленинградской партизанской бригаде получили свежий номер партизанской газеты «За советскую Родину» (ГАПО фотофонд).
На Псковщине действовало 29 Ленинградских и Калининских партизанских бригад, в них насчитывалось более 57 тысяч человек. 32 месяца продолжалась партизанская война. И одной из ее форм стала информационная битва.
«Глядя на снимок, многие скажут: а кадр постановочный! Не без этого! Но зато какие лица! Какие глаза! Самые что ни на есть настоящие люди, ставшие свидетелями войны. Сегодня киностудии в поисках героев фильмов о героических сражениях с трудом найдут таких!» – пишут работники архива.
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