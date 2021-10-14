В мире изобрели антимикробные компьютеры
Компания ACER выпустила в свет противомикробные компьютеры, сообщает Lenta.ru. Линейка состоит из ноутбука, планшета и монитора, которые покрыты специальным напылением Antimicrobial 360 Design. Само напыление является запатентованным средством и, по словам разработчиков, убивает до 99,9% микробов. Известно, что оно содержит ионы серебра, которые и инактивируют микробов.
Впервые ACER представила гаджеты с антимикробным покрытием в 2020 году. В компании заявили, что технология будет со временем расширена на другие продуктовые линейки.
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