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Культура

В Псковской областной научной библиотеке говорили о писателе Анатолии Приставкине

В литературной гостиной говорили о книгах Анатолия Приставкина. Фото ПОУНБ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке прошла литературная гостиная «У Великой»: «Прошлое требует слова», посвященная юбилею писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (17 октября 1931 – 11 июля 2008), рассказали ПАИ методисты библиотеки.

О жизни и творчестве знаменитого прозаика узнали учащиеся ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум». Ребята познакомились со знаковыми произведениями автора и посмотрели отрывки фильма «Ночевала тучка золотая», снятого по одноименному произведению писателя.

Творчество Анатолия Приставкина можно условно разделить на четыре периода. О военном детстве повествуют книги «Ночевала тучка золотая», «Кукушата или жалобная песнь для успокоения сердца», «Судный день». Работе в Комиссии по помилованию при Президенте РФ посвящен роман-исследование «Долина смертной тени», которое сам автор характеризует как «плач по России». «Просто про жизнь – это «Синдром пьяного сердца», «Нина Ивановна» и другие произведения. Особое место в творчестве Приставкина занимают сказки – «Летающая тётушка», «Король Мармелажка Первый».

Тем не менее, читатель в основном знает Анатолия Приставкина по его пронзительным книгам о военном детстве, которые добавляют много нового к восприятию и пониманию войны.

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