Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Жилконтора

Два района в Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

Только два района Псковской области на 100% готовы к отопительному сезону. Фото meme-arsenal.com

Два района в Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону – это Новосокольнический и Палкинский районы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В этих муниципальных образованиях на 100% готов к отопительному сезону весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения. Для этого была проведена опрессовка всех систем ЖКХ.

В Пскове и Великих Луках устраняются замечания Ростехнадзора, после чего будут проводиться плановые проверки Ростехнадзора. В остальных муниципалитетах также проводятся проверки до конца октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

14 октября 2021

Два района в Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону
13 октября 2021

15 октября в Себеже будет ограничена подача водоснабжения
08 октября 2021

Авария коммуникаций на Рижском проспекте затрудняет работу котельной на улице Народной в Пскове
08 октября 2021

Александр Братчиков проинспектировал ремонт улицы Сосновая в Пскове
05 октября 2021

48 фонарей заменили в посёлке Локня
30 сентября 2021

В Кунье строят контейнерные площадки для мусора
29 сентября 2021

На центральной площади Гдова меняют асфальт
23 сентября 2021

В Великих Луках принимали придомовую территорию по улице Тенистой, 31

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...