Два района в Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону
Два района в Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону – это Новосокольнический и Палкинский районы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В этих муниципальных образованиях на 100% готов к отопительному сезону весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения. Для этого была проведена опрессовка всех систем ЖКХ.
В Пскове и Великих Луках устраняются замечания Ростехнадзора, после чего будут проводиться плановые проверки Ростехнадзора. В остальных муниципалитетах также проводятся проверки до конца октября.
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