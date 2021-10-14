Два района в Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

22:51, 14 октября 2021, ПАИ

Два района в Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону – это Новосокольнический и Палкинский районы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В этих муниципальных образованиях на 100% готов к отопительному сезону весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения. Для этого была проведена опрессовка всех систем ЖКХ.

В Пскове и Великих Луках устраняются замечания Ростехнадзора, после чего будут проводиться плановые проверки Ростехнадзора. В остальных муниципалитетах также проводятся проверки до конца октября.