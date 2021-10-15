День белой трости отмечается в мире 15 октября

08:01, 15 октября 2021, ПАИ

15 октября отмечается Международный день белой трости. Как пишет сalend.ru, это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности.

История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и России.

Во всемирном масштабе Международный день Белой трости – символа незрячего человека – был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. В последующие годы к данному движению присоединялись все новые страны. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой 36 млн человек, 1,3 млрд человек живут с той или иной формой нарушения зрения. При этом около 65 % всех людей, страдающих от нарушений зрения, – люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20 % населения мира.