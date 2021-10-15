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День мытья рук отмечается сегодня в мире

Всемирный день мытья рук отмечается 15 октября, сообщает calend.ru. Впервые этот день отмечали в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии.

Как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать её в мировом масштабе. Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке, поскольку нерегулярное мытьё рук может вызвать такие заболевания, как холера, дифтерия, пневмония, гепатит, грипп и обычная простуда, конъюнктивит, чесотка, различные грибковые заболевания.

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую ещё называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы они тщательно мыли руки с мылом перед едой и после посещения туалета.

Поэтому столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, может спасти и спасает тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает жизнь людей более комфортной, приятной и безопасной.

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