День сельских женщин празднуют сегодня в мире

08:27, 15 октября 2021, ПАИ

15 октября отмечается Международный день сельских женщин, пишет calend.ru.

Сельские женщины составляют более четверти населения Земли. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причём не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся.

Также они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76 % беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире.

Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин. В итоге было решено, что Всемирный день сельских женщин будет отмечаться ежегодно 15 октября. А в 2007 году данный праздник официально был утверждён и Генеральной Ассамблеей ООН, которая в своей резолюции 62/136 от 18 декабря 2007 года признаёт «важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах».