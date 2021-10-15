Не пить алкоголь советует сегодня народный календарь

07:35, 15 октября 2021, ПАИ

15 октября отмечается память трёх мучеников, погибших за веру в начале IV века: Киприана, Иустины и Феоктиста. Как пишет сalend.ru, Киприан жил в Антиохии и с детства обучался языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящён в жрецы. Говорили, что он обрёл великую силу и видел самого князя тьмы.

В том же городе жила девица Иустина, которая не только сама приняла христианство, но и обратила в свою веру родителей. Юноша Аглаид, пытаясь соблазнить Иустину, обратился за помощью к Киприану, но, несмотря на чары жреца, девушка оставалась непреклонна. Это заставило Киприана и самого поверить в Христа. С покаянием он пришёл в церковь и принял крещение. В дальнейшем Киприан горячо проповедовал христианство и обратил в христианство столько язычников, что все капища в его епархии оказались заброшены – попросту стало некому приносить жертвы идолам. Иустина же удалилась в монастырь и стала там игуменьей.

Во время гонений на христиан оба они были схвачены, язычники подвергли их мучениям и, в конце концов, казнили. Видя страдания христиан, воин Феоктист, стоявший в страже, тоже объявил себя христианином и был казнён вместе с Киприаном и Иустиной.

Эта дата на Руси считалась днём очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причём, как правило, мужчины молились Куприяну (Киприану), а женщины – Устинье (Иустине).

В качестве жертвы бесы чаще всего выбирали пьяниц, грешников, а также сквернословов – тех, кто призывает чертей в минуты гнева или отчаяния. Говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своём натуральном виде, лишают сна, вызывают отвращение к пище и наводят ужас. Именно этим в народе объясняли припадки «белой горячки». Поэтому в этот день не пили алкоголь. Не даром в народе говорили, что тот, кто напьётся, от черта не убережётся.