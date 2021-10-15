Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Не пить алкоголь советует сегодня народный календарь

15 октября отмечается память трёх мучеников, погибших за веру в начале IV века: Киприана, Иустины и Феоктиста. Как пишет сalend.ru, Киприан жил в Антиохии и с детства обучался языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящён в жрецы. Говорили, что он обрёл великую силу и видел самого князя тьмы.

В том же городе жила девица Иустина, которая не только сама приняла христианство, но и обратила в свою веру родителей. Юноша Аглаид, пытаясь соблазнить Иустину, обратился за помощью к Киприану, но, несмотря на чары жреца, девушка оставалась непреклонна. Это заставило Киприана и самого поверить в Христа. С покаянием он пришёл в церковь и принял крещение. В дальнейшем Киприан горячо проповедовал христианство и обратил в христианство столько язычников, что все капища в его епархии оказались заброшены – попросту стало некому приносить жертвы идолам. Иустина же удалилась в монастырь и стала там игуменьей.

Во время гонений на христиан оба они были схвачены, язычники подвергли их мучениям и, в конце концов, казнили. Видя страдания христиан, воин Феоктист, стоявший в страже, тоже объявил себя христианином и был казнён вместе с Киприаном и Иустиной.

Эта дата на Руси считалась днём очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причём, как правило, мужчины молились Куприяну (Киприану), а женщины – Устинье (Иустине).

В качестве жертвы бесы чаще всего выбирали пьяниц, грешников, а также сквернословов – тех, кто призывает чертей в минуты гнева или отчаяния. Говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своём натуральном виде, лишают сна, вызывают отвращение к пище и наводят ужас. Именно этим в народе объясняли припадки «белой горячки». Поэтому в этот день не пили алкоголь. Не даром в народе говорили, что тот, кто напьётся, от черта не убережётся.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

15 октября 2021

В России не планируют вводить чрезвычайные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
15 октября 2021

Ещё 247 человек заразились COVID-19 в Псковской области
15 октября 2021

День мытья рук отмечается сегодня в мире
15 октября 2021

О картошке, предприимчивости, канализационных люках и переписи – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
14 октября 2021

Михаил Ведерников: 4 900 человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области
14 октября 2021

Свыше 60 иностранцев пытались незаконно пересечь границу с Латвией и Эстонией в этом году
14 октября 2021

В мире изобрели антимикробные компьютеры
14 октября 2021

Государственный архив Псковской области рассказал о партизанских бригадах

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...