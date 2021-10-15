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Общество

В России не планируют вводить чрезвычайные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

В России не будут вводиться чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом до тех пор, пока система здравоохранения справляется с нагрузкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент медицинская инфраструктура мобилизована, однако стоит активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинации от COVID-19.

По последним данным, в России зафиксировано 7 892 980 случаев заражения коронавирусом, 6 937 756 пациентов выздоровело, 220 315 человек умерло.

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