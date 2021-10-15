Ещё 247 человек заразились COVID-19 в Псковской области
53 653 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 247 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровело 45 386 пациентов (за сутки – 142), умерло 835 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 570 135 тестов на коронавирус (за сутки – 2 214).
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
О картошке, предприимчивости, канализационных люках и переписи – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Михаил Ведерников: 4 900 человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области
Свыше 60 иностранцев пытались незаконно пересечь границу с Латвией и Эстонией в этом году