Ещё 247 человек заразились COVID-19 в Псковской области

07:07, 15 октября 2021, ПАИ

53 653 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 247 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 45 386 пациентов (за сутки – 142), умерло 835 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 570 135 тестов на коронавирус (за сутки – 2 214).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.