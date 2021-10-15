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Общество

ФАС предложила ужесточить антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить законодательство для бизнеса за ряд нарушений, пишет газета «Известия».

Так, ФАС хочет удвоить штрафы за неисполнение в указанный срок её решений и предписаний.

Санкции будут применяться к компаниям, игнорирующим указания антимонопольного органа два и более раз. Максимальный размер санкций будет увеличен до 1/50 годовой выручки компании. В настоящее время штраф для юридических лиц составляет до 500 тысяч рублей.

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