ФАС предложила ужесточить антимонопольное законодательство
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить законодательство для бизнеса за ряд нарушений, пишет газета «Известия».
Так, ФАС хочет удвоить штрафы за неисполнение в указанный срок её решений и предписаний.
Санкции будут применяться к компаниям, игнорирующим указания антимонопольного органа два и более раз. Максимальный размер санкций будет увеличен до 1/50 годовой выручки компании. В настоящее время штраф для юридических лиц составляет до 500 тысяч рублей.
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