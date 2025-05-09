Городок настольных игр открылся в Пскове
Городок настольных игр открылся в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Для жителей и гостей города подготовили шахматы, домино, бильярд и многие другие игры. Каждый сможет почувствовать дух поколения и погрузиться в простые, но увлекательные развлечения советских людей.
Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.
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