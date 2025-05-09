Композицию «День Победы» вместе исполнили творческие коллективы Псковской области

15:28, 09 мая 2025, ПАИ

В рамках акции «Песня Великой Победы» творческие коллективы и исполнители из муниципальных образований Псковской области исполнили песню «День Победы». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В совместном исполнении песни композитора Давида Тухманова на стихи фронтовика Владимира Харитонова поучаствовали коллективы Пскова, Идрицы, Гдова, Острова и других районов области.

Особую популярность песня «День Победы» приобрела в 1975 году в праздничном телеэфире в исполнении Льва Лещенко. До сих пор она служит основным символом праздника.

«День Победы – наш самый главный праздник. Спасибо всем, кто чтит нашу историю и нашу память», – отметил глава региона.