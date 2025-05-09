Блошиный рынок работает в Пскове

13:48, 09 мая 2025, ПАИ

Уникальный блошиный рынок открылся в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа! » на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Рынок представляет собой живой иммерсивный музей. Он наполнен аутентичными предметами тех лет, доступными каждому.

Псковичей и гостей города на прилавках ждёт одежда 1940-х годов, трофейная и советская посуда, печатные машинки, газеты, патефонные пластинки и многое другое.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.