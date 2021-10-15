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Общество

Туры в Египет могут подешеветь на 20-40%

После возобновления чартерной перевозки туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут подешеветь на 20-35 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

Он уточнил, что стоимость турпакетов снизится примерно на 20 тысяч рублей.

«Цены за туры сейчас стартуют от 80 тысяч рублей за двоих на неделю, причём отель «четыре звезды» обходится в 90-100 тысяч, а «пятёрка» – в 120-140 тысяч. После открытия чартеров стоимость турпакетов снизится примерно на 20 тысяч рублей», – сказал Дмитрий Горин.

Кроме того, вице-президент АТОР напомнил, что Египет является одним из самых популярных зимних направлений у россиян, и назвал решение оперштаба РФ по борьбе с COVID-19, который на днях объявил о снятии ограничений на полёты в ОАЭ и Египет, своевременным.

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