Более 181 тысячи псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
181 606 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 191 154 жителя региона, ревакцинированы 6 886 человек.
Всего использовано 76,7 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 53 653 человека, 45 386 пациентов выздоровело, 835 человек умерло.
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