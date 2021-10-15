Более 181 тысячи псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

08:28, 15 октября 2021, ПАИ

181 606 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 191 154 жителя региона, ревакцинированы 6 886 человек.

Всего использовано 76,7 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 53 653 человека, 45 386 пациентов выздоровело, 835 человек умерло.