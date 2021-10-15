Детская деревня - SOS Псков стала получателем благотворительной почтовой подписки «Дерево добра»

09:01, 15 октября 2021, ПАИ

На первое полугодие 2022 года клиенты УФПС Псковской области оформили подписку более чем на 22 700 печатных изданий. Из них более 100 печатных изданий жители региона подарили по благотворительной программе «Почты России» «Дерево добра», сообщили Псковскому агентству информации в УФПС.

«Программа «Дерево добра» – это беспрецедентная благотворительная акция, действующая на всей территории Российской Федерации. Благодаря этой программе огромное количество детских домов, домов инвалидов и престарелых получают подписку на периодические печатные издания. Каждый желающий может оформить благотворительную подписку самостоятельно, адресно выбрав то учреждение, куда он хотел бы направить свою помощь. Это простая, доступная, а главное – целевая помощь тем, кто остался без попечения родных и близких и нуждается в заботе. Оформив подписку даже на одно печатное издание, вы сделаете замечательный подарок, который будет радовать адресата весь год», – подчеркнула директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В Псковской области в список учреждений получателей благотворительной подписки входят 15 детских домов-интернатов, домов инвалидов и других социальных учреждений, расположенных на территории Псковской области. С 11 октября 2021 года в этот список включена Детская деревня - SOS Псков.

«Чтение периодической литературы особенно важно для детей, потому что оно помогает правильному формированию их отношения к окружающему миру. Сегодня в каталоге «Почты России» масса изданий для детей и подростков, интересных, ярких, познавательных. В Детской деревне - SOS Псков в условиях социальных семей живут дети разного возраста, и очень важно, что подписные издания можно выбрать как для малышей, так и для юных читателей», – дополнила Дарья Цилина.

Акцию «Дерево добра» может поддержать любой желающий, будь то частное лицо или компания. Для этого достаточно оформить подписку в подарок детскому дому или приюту, дому престарелых, многодетной семье или выписать периодические издания для учебного заведения. Оформить подписку по программе «Дерево добра» можно в любом почтовом отделении, на сайте или в мобильном приложении «Почты России».