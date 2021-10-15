Небольшой дождь ожидается в Пскове 15 октября

09:07, 15 октября 2021, ПАИ

15 октября в Пскове днем пройдет небольшой дождь, ночью ожидается умеренный. Температура днем составит от +7 до +9 градусов, ночью — от +4 до +6, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Великих Луках днем будет без существенных осадков, ночью прогнозируется дождь. Днём воздух прогреется до +8...+10, ночью температура опустится до +5...+7.

В целом в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами небольшой дождь, ночью дождь. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем составит от +6 до +11 градусов, ночью — от +2 до +7.