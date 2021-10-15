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Общество

На портале госуслуг появилась форма для участия в переписи населения

Минцифры запустило на портале госуслуг интерактивную форму для участия во Всероссийской переписи населения, сообщила пресс-служба ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

«Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате — заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале «Госуслуги» по адресу census.gosuslugi.ru», — говорится в сообщении.

Заполнить электронный переписной лист можно с компьютера, планшета или смартфона. Для этого пользователям нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Иностранцы, проживающие в России, тоже могут участвовать в переписи — если у них есть учетная запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.

«Это первая цифровая перепись у нас в стране. Главное нововведение — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». Этой опцией могут воспользоваться около 100 миллионов россиян, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что переписчики впервые будут вести учет не в бумажных книгах, а с помощью планшетов отечественного производства, которых выпустили 360 тысяч. В дальнейшем планшеты планируется использовать для исследований Росстата и для улучшения оказания услуг населению, особенно в социальной сфере.

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов отметил, что электронный переписной лист специально адаптирован под портал госуслуг так, чтобы анкету было удобно заполнять. Поможет в этом и простой и интуитивно понятный пользовательский путь, а также подсказки. На заполнение листа потребуется 15-25 минут.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Любой житель России сможет принять в ней участие самостоятельно — либо в цифровом формате, либо в МФЦ или на стационарных переписных участках. Кроме того, по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.
 

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