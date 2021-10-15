117 телефонов и 140 литров алкоголя пытались передать осужденным в Псковской области

09:13, 15 октября 2021, ПАИ

За девять месяцев текущего года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области изъяли 117 телефонов и около 140 литров алкогольных напитков кустарного производства. Такую информацию озвучили на заседании коллегии по итогам деятельности областной УИС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники УФСИН перекрывали каналы доставки осужденным запрещенных к использованию предметов. При попытке передать осужденным запрещенные предметы на прилегающих территориях учреждений задержано три гражданина.

В отчётном периоде продолжалась работа по увеличению количества технических средств надзора. Также во всех подведомственных учреждениях области были оборудованы учебные места подготовки личного состава караула к несению службы на контрольно-пропускных пунктах по пропуску людей, уточнили в ведомстве.