Стартовала Всероссийская перепись населения

09:42, 15 октября 2021, ПАИ

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября.

Это 12-я перепись в истории России, первая цифровая и последняя бумажная. Главным нововведением является возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Каждый гражданин может выбрать один из трёх способов прохождения переписи: с 15 октября по 8 ноября – на портале госуслуг (нужно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись); с 15 октября по 14 ноября – на стационарных переписных участках или в МФЦ; с 18 октября по 14 ноября придет переписчик.

Жителям региона, как и всем россиянам, зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: возраст, гражданство, место рождения, национальность респондента, а также спросят про владение языками, образование, количество детей, источники средств к существованию.

Кроме того, зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат, наличие удобств, а также ответить на вопрос о наличии интернета.

Временно проживающие в России ответят только на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Перепись проходит конфиденциально, и необходимости предъявлять документы нет. Если переписчик просит показать документы или спрашивает об уровне дохода - стоит насторожиться. Также стоит помнить, что перепись не проводят по телефону.

Узнать переписчика можно будет по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, у каждого из них будет официальное удостоверение.

Если сомневаетесь в том, что перед вами переписчик, можете позвонить в Псковстат по телефону 8 (8112) 79-09-69 и подтвердить его личность.

Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, кроме того, они получат необходимый набор средств индивидуальной защиты.

Минздрав России и Роспотребнадзор также подготовили специальные инструкции в части соблюдения социальной дистанции на переписных участках, контроля температуры сотрудников, регулярной санитарной уборки и проветривания помещения.

При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом - уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19. Все переписчики застрахованы, в том числе и на случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всё о первой цифровой Всероссийской переписи населения можно прочитать в специальном сюжете здесь.