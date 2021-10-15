Схема движения трех автобусов изменится в Пскове с 16 октября

10:27, 15 октября 2021, ПАИ

16 октября с 08:00 в Пскове изменится схема движения автобусов маршрутов №11, 22, 25. Это связано с проведением дорожных работ на улицах Новоселов и Звездной, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

При движении от площади Ленина по улице Труда автобусы будут следовать без поворота на улицу Текстильную до участка кругового движения со всеми остановками по ходу движения. Автобусы маршрута №22 далее следуют по маршруту, автобусы маршрутов № 11 и 25 следуют по улице Труда до проспекта Энтузиастов с временной остановкой у дома № 1 на проспекте Энтузиастов и далее по маршруту.

Остановки «Текстильная» у дома № 1 на улице Текстильной, «Архив», «улица Новоселов» на время перекрытия дорог упраздняются.

Автобусы дачных маршрутов от остановки «Текстильная» (дачная) следуют по улице Алтаева, налево по Инженерной до участка кругового движения на улице Труда, по улице Труда до проспекта Энтузиастов с временной остановкой у дома № 1 на проспекте Энтузиастов, далее по маршруту.