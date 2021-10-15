Мужчина из Ленинградской области ударил ножом пенсионерку в Псковском районе

10:27, 15 октября 2021, ПАИ

В Псковском районе мужчина из Ленинградской области ударил ножом пенсионерку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ранее судимый 35-летний мужчина приехал в Псковскую область к родственникам. На улице в деревне Струбач Псковского района ему случайно встретилась пожилая 72-летняя женщина. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и в ходе разговора ударил пенсионерку несколько раз ножом, после чего скрылся. Он находился в одном из дачных домов, пока его не задержали полицейские.

13 октября женщину с ножевыми ранениями доставили в Псковскую областную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.